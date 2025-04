Morre Jay North, de "Dennis, o Pimentinha", aos 73 anos

A- A+

Morreu no último domingo (6), aos 73 anos, o ator americano Jay North, conhecido por ter sido o primeiro protagonista da série “Dennis, o Pimentinha”.

Segundo informações iniciais, a morte foi em decorrência de um câncer colorretal. North Morreu em casa, em Lake Butter, na Flórida. Ele deixa sua terceira esposa, Cindy, e três enteadas.

Laurie Jacobson, uma amiga de longa data e colega do ator no programa de televisão original, anunciou sua morte no Facebook, dizendo que North morreu em paz.

North interpretou o personagem principal de "Dennis, o Pimentinha" aos 6 anos, em 1959. O personagem-título da série era um menino travesso, que tirava seu vizinho do sério com suas aventuras.

North chegou a dizer que ter feito Dennis o deixou estereotipado em Hollywood, o que teria dificultado sua carreira após o fim da série, em 1963.

"Como muitos de seus fãs sabem, ele teve uma jornada difícil em Hollywood e depois... mas ele não deixou que isso definisse sua vida", escreveu Jacobson sobre o amigo.

"Ele tinha um coração tão grande quanto uma montanha, amava seus amigos profundamente", concluiu.

A falta de trabalho, disse o ator em uma entrevista de 2017 ao The Washington Times , o inspirou a se juntar ao exército e, depois, a trabalhar na indústria de alimentos antes de se tornar um agente penitenciário na Flórida.

