Morre Jean-Claude Bernadet, ícone do cinema nacional, aos 88 anos

Um dos mais importantes críticos do cinema nacional, o também ator, diretor, roteirista e escritor Jean-Claude Bernardet morreu neste sábado (12), aos 88 anos.



A informação foi confirmada pelo cineasta Eugênio Puppo, que trabalhou com o intelectual em projetos que exploram a relação entre cinema e jornalismo. Segundo informações de amigos, o cineasta teria sofrido um AVC e estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo.

A causa da morte não foi confirmada, mas Bernardet, que portador do vírus HIV, vinha com a saúde fragilizada por um câncer de próstata reincidente, que decidiu não tratar com quimioterapia, e a visão prejudicada por uma degeneração ocular.



O velório deve ser na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e as informações sobre horário devem ser divulgadas em breve. Segundo, Puppo, a filha do crítico, Lygia Bernardet está vindo dos Estados Unidos para velório.



Nascido na Bélgica em 1936, Jean-Claude passou a infância em Paris na França, e veio para o Brasil com a família aos 13 anos, naturalizando-se brasileiro em 1964. Em agosto de 2024, o cineasta, autor de filmes como “O Caso dos Irmãos Naves” (1967), “Eterna Esperança: sem pressa e sem pausa, como as estrelas” (1971), “Sobre os anos 60” (1999) e “São Paulo: sinfonia e cacofonia” (1994), teve uma retrospectiva inédita de sua carreira no CCBB do Rio de Janeiro.

