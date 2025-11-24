Morre Jimmy Cliff, ícone do reggae, aos 81 anos
Esposa expressou gratidão à equipe médica e pediu privacidade no momento de luto
A família do cantor e compositor Jimmy Cliff, um dos maiores nomes da história do reggae, anunciou a morte do artista em um comunicado emocionado divulgado nesta segunda-feira. Segundo o texto assinado pela esposa, Latifa, o músico morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia.
“É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, partiu após uma convulsão seguida de pneumonia”, escreveu Latifa.
“Agradeço à família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um.”
Leia também
• Lutador de MMA morre aos 31 anos após desmaiar durante luta nos EUA
• Morre, aos 81 anos, o ator alemão Udo Kier, de "O Agente Secreto" e "Bacurau"
• Caça da Índia cai durante show aéreo em Dubai; piloto morre
A esposa também expressou gratidão à equipe médica e pediu privacidade no momento de luto:
“Quero agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil. Jimmy, meu querido, descanse em paz. Cuidarei de cumprir todos os seus desejos. Peço que respeitem nossa privacidade neste momento.”
O comunicado, finalizado por Latifa, Lilty e Aken, informa que mais detalhes serão divulgados posteriormente.
Jimmy Cliff, conhecido mundialmente por clássicos como “The Harder They Come”, “You Can Get It If You Really Want” e “Many Rivers to Cross”, foi um dos pilares do reggae e do ska jamaicano, tendo influenciado gerações de artistas em todo o mundo.