Literatura Morre João Adolfo Hansen, professor emérito da USP e referência em crítica literária A informação foi divulgada pelo Jornal da USP, em nota publicada na internet. A causa da morte não foi informada

Morreu aos 83 anos o professor João Adolfo Hansen, crítico literário e docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da Universidade de São Paulo (USP). A informação foi divulgada pelo Jornal da USP, em nota publicada na internet. A causa da morte não foi informada.

Em comunicado, a direção da FFLCH manifestou pesar pela morte do professor e prestou solidariedade à família e à comunidade acadêmica. "A direção da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP manifesta imenso pesar e sentimento de solidariedade às e aos familiares, bem como a todas as pessoas da nossa comunidade que conviveram com o querido colega", diz o texto.

Formação e carreira acadêmica

Nascido em 1942, Hansen se formou em Letras Anglo-Germânicas pela PUC-Campinas, em 1964. Concluiu o mestrado em Literatura Brasileira na FFLCH em 1983, com dissertação sobre Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Já o doutorado foi realizado na mesma instituição, em 1988, com tese dedicada ao poeta Gregório de Matos.

Ao longo da carreira, tornou-se um dos principais nomes da crítica e da pesquisa em literatura brasileira, com estudos voltados principalmente à produção luso-brasileira dos séculos XVI, XVII e XVIII, além de temas ligados à retórica, poética e teoria literária.

Também atuou como professor visitante em instituições como Universidad de Chile, Stanford University, UCLA e École des Hautes Études de Paris.

Livros e prêmios

Hansen publicou diferentes obras e colaborou com o jornal Folha de S.Paulo com críticas e resenhas literárias. Em 1990, venceu o Prêmio Jabuti com A Sátira e o Engenho - Gregório de Matos e a Bahia do Século XVII, livro desenvolvido a partir de sua tese de doutorado.

Em 2014, recebeu o Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) pela obra Gregório de Matos (5 Volumes), escrita em parceria com Marcello Moreira.

Nos últimos anos, atuava como professor titular aposentado da FFLCH e havia recebido o título de professor emérito.

Velório e cremação

Segundo a nota divulgada pela USP, o velório será aberto ao público e ocorrerá nesta terça-feira, 17, das 10h às 18h, no Salão Nobre do prédio da Administração da FFLCH, na Cidade Universitária, em São Paulo.

A cremação está marcada para quarta-feira, 18, às 11h, no Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo.

