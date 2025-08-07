A- A+

LUTO NO CARNAVAL Morre João Trindade, o Seu João de Elefante, ícone do Carnaval de Olinda Seu João presidiu o tradicional clube do Carnaval de Olinda por mais de três décadas

Morreu João Trindade, popularmente conhecido como Seu João de Elefante, aos 86 anos. Ícone do Carnaval de Olinda, ele ocupou a presidência do tradicional bloco por 33 anos.

Com quatro décadas de atuação no Elefante, Seu João teve a morte confirmada pelo clube nesta quinta-feira (7).

"Durante todo esse tempo, ele lutou incansavelmente pela nossa cultura e pelo Carnaval de Olinda, exaltando sempre sua grande paixão pelo Elefante de Olinda e seu compromisso para que a chama do frevo sempre brilhasse", afirmou a agremiação em comunicado nas redes sociais.

O Elefante de Olinda também afirmou desejar os "mais sinceros sentimentos" para familiares e amigos.

"O legado de Seu João seguirá junto à história do Elefante de Olinda, encantando por onde passar", completou o bloco.

Até o momento da publicação deste texto, não havia sido informada a causa da morte, bem como dia, hora e local de velório e enterro.

A Prefeitura de Olinda, em comunicado oficial, prestou pesar pela morte de Seu João de Elefante.

"Foi um incansável defensor da cultura popular e do frevo, tornando-se símbolo de resistência, alegria e tradição na nossa cidade. Seu amor pelo Carnaval, pela vida e seu compromisso com a preservação da identidade cultural de Olinda marcaram gerações e deixaram um legado inestimável", afirmou a gestão municipal.

A prefeitura ainda decretou luto oficial de três dias na cidade.

"Homenageado com o título de Cidadão Olindense, Seu João de Elefante será sempre lembrado por sua entrega, paixão e contribuição à história da Marim dos Caetés. Nos solidarizamos com familiares, amigos, integrantes do clube e toda a comunidade. Que seu legado siga inspirando o povo da nossa cidade", completou a prefeitura.

Veja também