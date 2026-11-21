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luto Morre Joe Wallach, executivo que ajudou a estruturar a TV Globo e criou a Telemundo, aos 103 anos Nascido em Nova York, ele também participou da criação da Globosat e fundou a Telemundo, rede de televisão voltada à comunidade latina nos Estados Unidos

Joe Wallach, um dos principais executivos dos primeiros anos da TV Globo e personagem decisivo na história da televisão brasileira, morreu na última sexta-feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 103 anos.

Americano de nascimento, mas brasileiro por opção, ele ajudou a fundar e estruturar a Rede Globo em 1965 ao participar da estruturação administrativa e operacional da emissora criada pelo jornalista e empresário Roberto Marinho. Mais tarde, ele também participou da criação da Globosat e fundou a Telemundo, rede de televisão voltada à comunidade latina nos Estados Unidos.

A notícia da morte de Wallach foi anunciada pelo diretor de TV José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, em seu perfil no Instagram. Wallach foi contemporâneo na Globo do pai dele, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que comandou a produção e a programação da Globo por três décadas. Boninho também teve oportunidade de trabalhar com Wallach.

Em uma homenagem na rede social, o diretor destacou a trajetória do executivo, com quem atuou na criação do Multishow, um dos primeiros canais da Globosat.

Wallach morava em Los Angeles com a mulher, Doreen, e continuava cultivando interesses acadêmicos mesmo com a idade avançada. Segundo o diretor, ele chegou a se formar em astronomia depois dos 90 anos.

“103 anos bem vividos, pessoa maravilhosa e genial. Joe foi um dos principais executivos do início da TV Globo. Depois tive a honra de criar com ele o primeiro canal via satélite e a cabo no Brasil, o Multishow da Globosat. O nova-iorquino mais brasileiro que conheci. Joe vivia em Los Angeles com a sua amada Doreen. Com mais de 90 se formou em astronomia. Era uma pessoa doce e muito amada pelos amigos. Vai em paz Joe!”, disse Boninho.

Em nota, Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho destacaram a importância de Joe para a TV Globo.

"Joe Wallach foi um grande parceiro de nosso pai e um amigo querido da nossa família. Ajudou Roberto Marinho a transformar em realidade o sonho da TV Globo e teve papel decisivo em sua consolidação e crescimento, na expansão para os canais pagos e na exportação de novelas e séries. Hoje, a televisão brasileira se despede de um nome que ajudou a escrever a sua história, e nós, de um companheiro que tivemos a sorte de ter ao nosso lado por tantos anos".

Entrada na TV por acaso

Nascido em Nova York, Joe se formou em contabilidade nos Estados Unidos. Antes de começar a atuar na indústria da televisão, trabalhou na lavanderia dos pais, em uma sorveteria e em uma gráfica.

Aos 19 anos, foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, apaixonou-se por uma integrante do Exército polonês.

Os dois se casaram em Paris, pouco depois do fim da guerra, e se mudaram para a Pensilvânia. Mas como a mulher sofria de asma, eles se transferiram para a Califórnia em busca de um clima mais favorável à saúde dela. A mudança acabou aproximando o executivo do universo da TV, ainda em desenvolvimento.

Foi, assim, em San Diego, que ele conseguiu uma vaga na área administrativa de uma pequena emissora de San Diego, que acabou sendo adquirida pelo grupo de comunicação americano Time-Life. Com o passar do tempo, Wallach foi promovido até assumir um posto de liderança na companhia de mídia.

Parceria com Roberto Marinho

Essa experiência o levou ao Brasil. Em 1965, quando Roberto Marinho inaugurou a TV Globo, a emissora contava justamente com o apoio técnico da Time-Life, que havia firmado um acordo para prestar consultoria e colaborar na formação dos profissionais brasileiros.

Entre as atribuições do grupo americano estava o envio de um especialista para assessorar a diretoria e organizar a contabilidade da empresa. O escolhido foi Wallach, que se transferiu para o Rio de Janeiro e passou a se debruçar na organização financeira da emissora.



Wallach implantou mecanismos de controle de receitas e despesas para garantir o equilíbrio das contas e evitar prejuízos. Embora mantivesse um perfil discreto, o executivo logo ganhou influência na estrutura da Globo e a confiança de Roberto Marinho, de quem se tornou um amigo. Foi a partir de uma sugestão dele, por exemplo, que Marinho escolheu Walter Clark para o cargo de diretor-geral da emissora.

Ele também participou das negociações que levaram ao encerramento do contrato com a Time-Life, em julho de 1971. Wallach, que se naturalizou brasileiro abrindo mão da nacionalidade americana em uma época em que a dupla cidadania não era permitida, assumiu o posto de diretor-executivo da Globo e passou a integrar o Conselho Executivo da empresa. Mais tarde, tornou-se superintendente executivo.

Desenho da estrutura da Globo

Ao lado de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então responsável pela programação e produção, participou da estruturação da rede de emissoras afiliadas que permitiu à Globo chegar a todo o país. Participou ainda da organização das chamadas Centrais Globo, estruturas que até hoje reúnem áreas estratégicas da empresa, como Jornalismo, Produção e Engenharia.

Na década de 1970, acompanhou também o início da expansão internacional da Globo, com a comercialização de novelas e séries para emissoras de outros países. Deixou a empresa em 1980 e passou os cinco anos seguintes afastado do mundo da televisão. Mas a paixão pelo setor o levou de volta ao mercado, em 1985, quando fundou, Los Angeles, a Telemundo, emissora criada para atender à comunidade latina nos Estados Unidos. Três anos depois, ele assumiu a função de consultor da Globo na Telemontecarlo, então subsidiária da empresa brasileira na Itália.

Em 1991, retornou ao Brasil para participar de outro projeto importante da história da televisão nacional: a criação da Globosat, que marcou a entrada da Globo no mercado de TV por assinatura. Em apenas cinco meses, Wallach ajudou a colocar no ar os canais Multishow, Telecine, GNT e SporTV.

Depois da implantação da Globosat, Wallach voltou a viver na Califórnia, onde passou a conciliar o trabalho na administração de uma produtora de programas de televisão com os estudos de História na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Em 2011, aos 86 anos, lançou o livro Meu Capítulo na TV Globo, publicado pela editora Topbooks, com os bastidores dos 15 anos em que atuou como um dos principais executivos da emissora e destaque especial para a relação profissional e de amizade que manteve com o jornalista Roberto Marinho, falecido na década anterior.

Ao lado de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então responsável pela programação e produção, participou da implantação do sistema que permitiu ampliar a transmissão dos sinais de televisão pelo país. Antes da chegada dos satélites, a distribuição dos programas dependia de uma estrutura de micro-ondas. Wallach também teve atuação na formação da Rede Globo como uma operação nacional, contribuindo para o estabelecimento de parcerias com emissoras afiliadas em diferentes regiões. Participou ainda da organização das chamadas Centrais Globo, estruturas que reuniam áreas estratégicas da empresa, como Jornalismo, Produção e Engenharia.

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