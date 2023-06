Morre jornalista e sociólogo Abdias de Moura, aos 93 anos

A- A+

O jornalista, escritor e sociólogo brasileiro Abdias Cabral de Moura Filho faleceu na noite da última quinta-feira (1). O velório será realizado na Academia Pernambucana de Letras, localizada na Avenida Rui Barbosa, onde Abdias ocupava a cadeira de número 32, como imortal, a partir das 11h. O sepultamento será no cemitério Morada da Paz, em Paulista.

Bacharel e licenciado em Sociologia pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade de Direito do Recife (FDR), Abdias Moura foi livre-docente em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), casa em que atuou por mais de 30 anos.

Como acadêmico e pesquisador multifacetado, Abdias teve larga atuação, ainda, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e na Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Com diversos livros publicados, o principal deles é “O Sumidouro do São Francisco”, de 1985, obra que oferece uma visão multidisciplinar sobre o Rio ao explorar a sua historiografia, a sociologia, a antropologia, a geografia e a vida social relacionados à ele. Entre os seus livros mais representativos podemos citar “O evangelho do subdesenvolvimento”, “As sociedades no planeta Terra”, “A descoberta da harpa”, “Os desamores de benedicto”, “O Recife dos romancistas” e “As quatro estações do amor”.

Além de acadêmico, Abdias de Moura atuou como jornalista, seguindo a carreira dos irmãos Adonias e Isnar, a primeira mulher pernambucana a trabalhar como jornalista em uma grande Redação em Pernambuco. Ele trabalhou como repórter no Rio de Janeiro e, no Recife, foi chefe da reportagem do Jornal do Commercio, posteriormente articulista.

Abdias deixa dois filhos, três netos e três bisnetos.

