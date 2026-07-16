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LUTO Morre, aos 83 anos, no Rio de Janeiro, o jornalista Renato Machado Renato foi um dos principais nomes na bancada do telejornal Bom Dia Brasil, da Globo, entre outros programas jornalísticos

Aos 83 anos, morreu nesta quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, o jornalista Renato Machado.



Nome conhecido do telejornalismo no País, Renato estava internado em uma clínica na Zona Sul carioca, de acordo com informações do Portal G1.



Conhecido pela apresentação no Bom Dia Brasil, onde foi também editor-chefe, ele passou por outros programas do telejornalismo da Rede Globo, inclusive no Jornal Nacional.









Renato iniciou carreira no final da década de 1960, atuando na reportagem do Jornal do Brasil.



Entre outras atividades na profissão, chegou a ser correspondente em Londres, em coberturas que envolveram o desastre nuclear de Chernobyl, entre outras.



Ainda não há informações sobre a causa da morte do jornalista.

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