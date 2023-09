Morre José Carlos Mendonça, aos 83 anos; saiba mais

A- A+

Nesta segunda-feira (25), faleceu o produtor musical José Carlos Mendonça, mais conhecido como Pinga. Aos 83 anos, ele morreu em Recife, onde morava há alguns anos, e esteve internado em um hospital, mas faleceu em sua residência por causas naturais, de acordo com sua família.

Pinga ficou conhecido no estado de Sergipe por estar por trás de shows de grandes artistas como Roberto Carlos, Chico Anysio, Elba Ramalho e Maria Bethânia. Ele construiu seu nome como fundador da Pinga Promoções Artísticas, empresa responsável pela promoção de mais de 15 mil eventos em todo o Brasil.

Ele chegou a ficar próximo do Rei da Música Popular Brasileira e foi homenageado em um show no Estádio do Geraldão no Recife, em de janeiro de 1997.

Despedida

O corpo do produtor será levado para Aracaju, onde acontecerá o velório na noite desta segunda-feira (25). O sepultamento está marcado para 11h da terça-feira (26).

