Morre José Santa Cruz, ator e dublador, aos 95 anos

Morreu, nesta sexta-feira (26) no Rio de Janeiro, o ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz, aos 95 anos. Conhecido por dar voz a grandes personagens como o Dino de "A Família Dinossauro", o Magneto de X-Men e o Hagrid de "Harry Potter", ele atuou em programas da TV Globo como Zorra, Zorra Total e na novela Espelho da Vida. A informação foi divulgada pelo dublador Ivan Santa Cruz, que é bisneto de José.

O ator tinha doença de Parkinson e estava internado com uma broncopneumonia. Ele deixa a mulher, Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos e teve três filhos, cinco netos e quatro bisnetos. O velório está marcado para este sábado (27), no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, a partir das 13h.

Nascido em Picuí, Paraíba, José Santa Cruz começou sua carreira artística, ainda aos 18 anos, ao substituir um amigo em uma rádio. A partir daí não parou mais. Estreou na televisão em 1960, na inauguração da TV Clube. Em 1963 foi para a TV Tupi e, na mesma época, começou a atuar como dublador. Na TV Globo, o ator chegou em 1971.

É de José Santa Cruz um dos bordões mais conhecidos dos anos 1990, “Querida, cheguei”, falada pelo por Dino, patriarca da "‘Família Dinossauros", série infantil exibida pela Globo. Além de X-Men e harry Potter, Santa Cruz também fez a voz de J.Jameson nos filmes do Homem Aranha, e foi a voz em português do ator Danny DeVito na maioria de seus filmes.

Na TV Globo, Santa Cruz fez 'Alô, Brasil!' 'Aquele Abraço' e 'Zé das Mulheres', na década de 70. Já nos anos 80 esteve em 'O Bem Amado' e 'A Festa É Nossa'. Entre 2002 e 2015, viveu Jojoca, Barbosa, Manoelito, Costado e Tesourinha no 'Zorra Total'. Já entre 2017 e 2015, ele esteve no elenco do 'Zorra'. Seu papel mais recente na TV Globo foi um padre na novela 'Espelho da Vida', exibida em 2019.

