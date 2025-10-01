A- A+

luto Morre Joshua Allen, dançarino vencedor de reality nos EUA, aos 36 anos Familiar confirmou o falecimento ao site TMZ, mas não revelou a causa da morte; comunidade da dança lamenta perda

O texano Joshua Allen, vencedor da 4ª temporada do programa de talentos americano “So You Think You Can Dance”, morreu aos 36 anos. A informação foi confirmada por um familiar ao site TMZ, que relatou que a morte ocorreu no dia 30 de setembro. A causa não foi revelada. Em nota, o parente pediu aos fãs “privacidade e orações”.



Um amigo próximo de Joshua e integrante da comunidade da dança, Emmanuel Hurd, também se manifestou. Em entrevista ao TMZ, disse estar em choque com a perda e descreveu o artista como “uma pessoa muito honesta e verdadeira”.

— Ele nem sempre fazia as coisas da maneira que todos achavam que deveria, mas foi exatamente por isso que ele foi um vencedor.

Allen ganhou notoriedade em 2008, quando conquistou o primeiro lugar no reality de dança. O segundo colocado foi Stephen “tWitch” Boss, que também morreu anos depois, e com quem Joshua construiu uma forte amizade.



À época, em entrevista à Entertainment Weekly, o dançarino revelou que nunca havia recebido treinamento técnico formal durante a infância. Ele relatou que buscava “fazer aulas” apenas durante as férias de verão e que, após várias tentativas frustradas de ingressar no programa, decidiu se dedicar intensamente a cursos de dança para aprimorar suas habilidades.

Seus sonhos iam além da dança. Joshua expressava o desejo de se tornar cantor, abrir um estúdio e uma companhia de dança, além de criar uma gravadora e atuar como produtor musical.

A trajetória do artista, porém, também foi marcada por polêmicas. Em 2016, ele foi acusado de violência doméstica em Los Angeles. No ano seguinte, acabou condenado a um ano de prisão e recebeu pena adicional de liberdade condicional, segundo o site Deadline.

