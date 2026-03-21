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LUTO Morre Juca de Oliveira aos 91 anos; velório será realizado neste sábado em São Paulo Ator e dramaturgo estava internado no Hospital Sírio-Libanês e será velado na Bela Vista, em cerimônia restrita a familiares e amigos

O ator e dramaturgo Juca de Oliveira morreu aos 91 anos na madrugada deste sábado (21), em São Paulo. A informação foi confirmada à TV Globo pela assessoria da família.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 de março, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica.

Em nota, os familiares informaram que o estado de saúde do ator era delicado e agradeceram as manifestações de carinho e solidariedade. O comunicado destacou a trajetória de Juca como “um dos grandes nomes das artes cênicas brasileiras”, com atuação marcante no teatro, na televisão e no cinema.

Velório será na Bela Vista

O velório será realizado neste sábado, das 15h às 21h, no Funeral Home, localizado no bairro da Bela Vista, região central da capital paulista. A cerimônia será restrita a amigos e familiares.

Nascido em 16 de março de 1935, em São Roque, José Juca de Oliveira Santos iniciou a carreira artística nos anos 1950, após abandonar o curso de Direito na Universidade de São Paulo para se dedicar à Escola de Arte Dramática. Ao longo da trajetória, participou de mais de 30 novelas e minisséries, além de dezenas de peças e filmes.

Na televisão, um de seus papéis mais marcantes foi o do médico geneticista Dr. Albieri, na novela O Clone, exibida entre 2001 e 2002. Na trama, escrita por Glória Perez, o personagem se envolve em um controverso experimento de clonagem humana.

Antes da consagração na TV, Juca integrou o Teatro Brasileiro de Comédia e participou ativamente do Teatro de Arena, referência cultural durante o período da ditadura militar. Perseguido pelo regime, chegou a se exilar na Bolívia.

Seu último trabalho na televisão foi na novela “O Outro Lado do Paraíso”, em 2018. Nos anos recentes, dedicava-se principalmente ao teatro e à administração de sua fazenda.

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