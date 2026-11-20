A- A+

LUTO Morre Lance Broadway, ator de 'Invasão à Casa Branca' e 'Agentes da S.H.I.E.L.D.', aos 43 anos Até o momento, a causa da morte não foi divulgada e o caso aguarda os resultados da autópsia

O ator Lance Broadway morreu aos 43 anos, nos Estados Unidos. Conhecido por participações no filme Invasão à Casa Branca e na série Agentes da S.H.I.E.L.D., ele foi encontrado sem vida na última terça-feira, dia 17, na escadaria de um complexo de apartamentos em Dallas, no Texas.

A informação foi confirmada por registros do Instituto Médico Legal do Condado de Dallas. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada e o caso aguarda os resultados da autópsia.

A carreira de Broadway não começou nos estúdios de Hollywood. Antes de se dedicar à atuação, ele foi jogador profissional de beisebol e chegou a disputar partidas pela Major League Baseball, a principal liga da modalidade nos Estados Unidos.

O ator foi selecionado pelo Chicago White Sox na primeira rodada do recrutamento de jogadores de 2005. Também defendeu o New York Mets, entre 2007 e 2009. Depois de encerrar a carreira esportiva, em 2010, decidiu investir na atuação.

A vida nas tela

Sua estreia em um longa-metragem aconteceu em 2013, com Invasão à Casa Branca, filme estrelado por Gerard Butler e Morgan Freeman. Na produção, Broadway interpretou O’Neill, um agente do Serviço Secreto.

Na televisão, também participou de séries como Agentes da S.H I.E.L.D., do universo Marvel, Lúcifer, Colony e Kevin from Work.

Veja também