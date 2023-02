A- A+

LUTO Morre Leiji Matsumoto, artista por trás do clipe do Daft Punk Aos 85 anos, o autor também foi resposável por mangás e sagas espaciais épicas

Leiji Matsumoto, famoso autor japonês por trás de mangás e animes de sagas espaciais, morreu aos 85 anos por insuficiência cardíaca, segundo a imprensa local, nesta segunda-feira (20).

Responsável por várias animações, como "Galaxy Express 999" e "Pirata Espacial Capitão Harlock", ele também supervisionou a arte do projeto audiovisual do grupo de música techno francês Daft Punk. "Discovery" foi um album da banda que envolvia uma sequência de videoclipes musicais, animados ao estilo de Matsumoto, contando uma história com início, meio e fim.

Seus trabalhos nas décadas de 1970, 1980 e 1990 marcaram o estilo visual do Japão e foram mencionados como fonte de inspirações para diversas obras. Eiichiro Oda, criador de um dos maiores quadrinhos de sucesso do oriente, "One Piece", já declarou ter sido inspirado por Matsumoto.

