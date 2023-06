A- A+

Quadrinhos Morre lendário quadrinista John Romita Sr., co-criador do Wolverine, aos 93 anos Artista consagrado na Marvel também criou outros personagens icônicos como Justiceiro, Mary Jane e Rei do Crime, e foi essencial para a popularidade do Homem-Aranha

O icônico quadrinista estadunidense John Romita Sr. faleceu aos 93 anos. O anúncio foi feito pelo seu filho, o também artista de história em quadrinhos John Romita Jr., através das redes sociais na última terça-feira (13).

“Digo isso com o coração pesado, meu pai faleceu pacificamente enquanto dormia. Ele é uma lenda no mundo da arte e seria uma honra seguir seus passos. Por favor, mantenha seus pensamentos e condolências aqui em respeito à minha família. Ele foi o maior homem que já conheci", escreveu seu Romita Jr.

Romita Sr. conquistou um status de “lenda” entre os fãs dos gibis da Marvel. O desenhista foi responsável por co-criar personagens icônicos como Wolverine, Justiceiro, Mary Jane e o Rei do Crime.

Na década de 1960, seu trabalho com quadrinhos de romance o rendeu um convite de Stan Lee para desenhar as histórias do super-herói Demolidor, incluindo uma edição que contava com a participação do Homem-Aranha - que o levou a assumir as artes do personagem.

Romita levou o Homem-Aranha ao ápice de sua popularidade com suas artes repletas de poses de ação distintas, além de dar vida a coadjuvantes e vilões de extrema importância para a mitologia do personagem.

Veja também

Teatro Coletivo de teatro "Resta 1" ocupa a cidade com oficina gratuita e trabalho cênico; saiba mais