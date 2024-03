A- A+

Música Morre Liana Padilha, uma das precursoras da música eletrônica no Brasil

Liana Padilha morreu nesta quarta-feira (20), aos 60 anos. Ela foi uma das pioneiras da música eletrônica no país e fazia parte do duo Noporn. De acordo com a Billboard Brasil, a artista lutava contra um câncer.





O NoPorn ganhou reconhecimento na cena alternativa da música brasileira no início dos anos 2000. Um dos projetos mais conhecidos pelo público foi o álbum homônimo de 2006.



Liana também era DJ, produtora e ilustradora.

