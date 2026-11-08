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LUTO Morre Lucélia Albuquerque, uma das fundadoras do grupo Guerreiros do Passo, aos 44 anos O grupo lamentou a perda nas redes sociais, e destacou o importante papel de Lucélia para a cultura pernambucana

Morreu, neste domingo (8), Lucélia Albuquerque, dançarina, professora e uma das fundadoras do grupo Guerreiros do Passo, aos 44 anos.

O grupo lamentou a perda nas redes sociais, e destacou o importante papel de Lucélia para a cultura pernambucana.

"É difícil encontrar palavras diante de uma dor que parece não caber no peito. Ainda custa acreditar que estamos vivendo esse momento. Perdemos nossa estrela, nossa inspiração, nossa querida rainha dos Guerreiros do Passo", disse, em trecho da nota. "Nossa rainha, como gostaríamos de ter você aqui por muito mais tempo! Obrigado por caminhar conosco, por acreditar, por cuidar e por tanto amor. Você sempre será uma de nós. E, enquanto houver um Guerreiro dançando frevo, haverá um pouco de você entre nós", completou.

A Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) também foi às redes sociais se despedir da dançarina, e enalteceu que ela "dedicou seus passos à celebração e à salvaguarda do frevo, uma das mais importantes expressões da identidade cultural pernambucana".

"Lucélia fez do frevo sua expressão de vida, levando aos corpos, às ruas e à memória coletiva a força, a alegria e a resistência dessa manifestação tão representativa da nossa cultura. Sua dança ajudou a manter viva a tradição e a beleza do frevo, patrimônio cultural de Pernambuco. Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com familiares, amigos e amigas, e com toda a comunidade do Guerreiros do Passo", continuou.

A prefeitura do Recife também divulgou nota lamentando a perda e em solidariedade aos amigos e familiares. "De hoje em diante todos os nossos passos voarão ao encontro de Lucélia Albuquerque, passista, atriz, professora, integrante e umas das fundadoras do grupo Guerreiros do Passo, que devotou sua alegria, sua luta de todos os dias e todos os seus voos, até o derradeiro, à salvaguarda e à celebração do frevo. Em cada passo de nossas multidões de alegrias, Lucélia para sempre seguirá", disse.



Velório

A causa da morte não foi confirmada. O velório de Lucélia Albuquerque estava marcado para começar às 11h deste domingo, na Casa Batista. O sepultamento será às 15h, no Cemitério de Santo Amaro, Centro do Recife.



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