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LUTO Morre Lula Lourenço, um dos primeiros cineastas negros de Pernambuco Lula construiu carreira entre o audiovisual experimental e a comunicação pública, com obras marcadas por Caruaru e suas tradições

Morreu nesta sexta-feira (10), aos 70 anos, o cineasta pernambucano Luiz Lourenço, mais conhecido como Lula Lourenço. Natural de Caruaru, ele foi um dos primeiros cineastas negros do estado e desenvolveu uma obra voltada à cultura popular do Agreste, unindo experimentação audiovisual e registro de tradições locais.

Lula iniciou a trajetória no final dos anos 1970, ainda estudante de Comunicação Social, quando passou a produzir filmes em Super-8, formato associado à produção independente da época em Pernambuco. Desde então, construiu uma filmografia que conversa com manifestações como o cordel, o teatro popular, o boi e o mamulengo.

Entre seus primeiros trabalhos está “O Olho na Rua, Ouvido na Cozinha” (1978), adaptação do conto homônimo de Hermilo Borba Filho, onde o diretor reúne imagens do Alto do Moura registradas durante seu período universitário.

Em "A Peleja do Bumba Meu Boi Contra o Vampiro do Meio-Dia", o diretor teve uma primeira versão filmada em Super-8, em 1981, que não chegou a ser exibida. A obra foi concluída apenas em 1986, em formato U-matic, e recebeu prêmios na IX Jornada de Cinema e Vídeo do Maranhão, incluindo melhor roteiro, fotografia e montagem. Ao mesclar entrevistas, registros documentais e elementos ficcionais, o trabalho constrói uma narrativa que aborda tensões sociais e os ataques aos saberes populares.

Ao longo da carreira, Lula Lourenço também atuou na comunicação pública. Trabalhou como fotógrafo, cinegrafista e montador, além de exercer funções de coordenação e direção de programação na TV Universitária da Universidade Federal de Pernambuco. Na emissora, participou da produção de conteúdos voltados à memória cultural e integrou iniciativas de articulação entre veículos públicos do Nordeste.

Além dos curtas, dirigiu o longa “O Reinado de Lampião no Raso da Catarina”, exibido como minissérie em 2019, e o filme “Saúde” (1988). Sua obra contribuiu para ampliar a visibilidade de personagens e práticas culturais do interior pernambucano, muitas vezes ausentes dos circuitos tradicionais do cinema brasileiro.



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