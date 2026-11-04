Morre Lynn Ann Veres, aos 79 anos, inspiração de sucesso do The Doors e mulher de Robby Krieger
Casados desde 1972, os dois tiveram um filho; antes de se relacionar com o guitarrista, Lynn namorou Jim Morrison, vocalista da banda
O guitarrista Robby Krieger, um dos dois integrantes ainda vivos da formação clássica do The Doors, anunciou a morte da mulher, Lynn Ann Veres, aos 79 anos. Casados havia 53 anos, os dois completariam mais um aniversário de união no próximo Natal.
A notícia foi divulgada pelo músico, de 80 anos, numa publicação compartilhada no Instagram da banda na última terça-feira (3). Segundo ele, Lynn morreu em 29 de outubro, de forma tranquila, na companhia da família.
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"Sinto muito por não poder compartilhar esta notícia pessoalmente. Depois de mais de 50 anos de amor e casamento, minha esposa, Lynn Ann Veres, morreu pacificamente na noite passada, em 29 de outubro", escreveu Krieger, na mensagem publicada nas redes sociais. "Waylon e eu estivemos ao lado dela até o fim. Vou sentir muita saudade."
O músico agradeceu ainda pelas mensagens de carinho e orações dos fãs, encerrando o comunicado com a assinatura "Com amor, Robby K.". A publicação foi acompanhada por uma fotografia antiga, em preto e branco, na qual Lynn aparece de gola alta preta, posando ao lado de um carro.
A história do casal se confunde com a trajetória do próprio The Doors. Lynn, que se casou com Krieger em 25 de dezembro de 1972 e teve com ele um filho, Waylon, hoje com 53 anos, serviu de inspiração para "Love her madly", um dos maiores sucessos do grupo. Mas, antes de conquistar o coração do guitarrista, ela havia despertado o interesse de outro integrante da banda: o vocalista Jim Morrison.
A curiosa história foi relembrada por Krieger em entrevista à revista americana "People", durante o lançamento de sua autobiografia, "Set the night on fire", em 2021.
Segundo o músico, Lynn conheceu Morrison numa boate de Nova York e se encantou pelo cantor, chegando a se mudar para Los Angeles para passar mais tempo com ele. O problema é que o vocalista também mantinha um relacionamento com Pamela Courson, sua namorada de longa data.
"Ela era uma daquelas pessoas que apareciam no camarim depois dos shows, só para ficar por ali, conversando. Jim tinha escrito para ela dizendo algo como: 'Ah, claro, pode vir. Tenho um apartamento onde você pode ficar'. Então ela foi até lá, bateu à porta e quem apareceu? Pam. Foi o primeiro encontro das duas em Los Angeles. Lynn perguntou: 'Quem é ela?'. E Jim respondeu: 'Ah, ela só mora aqui'", relatou o guitarrista.
A situação terminou em confusão. Irritada com a descoberta, Lynn deixou o apartamento, seguida por Morrison, que quase acabou atropelado por um carro enquanto tentava alcançá-la.
"Uma loucura", resumiu Krieger, que acabaria se aproximando da futura mulher justamente durante os desentendimentos dela com o vocalista.
"Comecei a encontrá-la com mais frequência numa época em que ela estava realmente de saco cheio de Jim, por causa de todas aquelas loucuras que ele fazia. E acabou dando certo. Ela continua comigo até hoje."
Na autobiografia, lançada cinco anos atrás, o guitarrista dedicou palavras afetuosas à companheira, destacando sua personalidade intensa e cheia de energia. O livro, aliás, foi dedicado a ela.
"Ela é a única pessoa que conheci na vida que me deixa ser quem realmente sou. E é por isso que sempre vou amá-la", escreveu.
Aos 80 anos, Krieger continua em atividade nos palcos. Em 28 de outubro, um dia antes da morte de Lynn, ele se reuniu com o baterista John Densmore para uma apresentação de "People are strange" no Alex Theatre, em Glendale, na Califórnia.
Os dois são os últimos integrantes vivos do The Doors: Jim Morrison morreu em 1971, aos 27 anos, e o tecladista Ray Manzarek faleceu em 2013.