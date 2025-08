Morre mãe do ator Brad Pitt aos 84 anos

Jane Etta Pitt, mãe do ator Brad Pitt, morreu aos 84 anos nesta quarta-feira (6). A informação foi confirmada pela sobrinha do astro, Sydney Pitt, em uma publicação comovente nas redes sociais, segundo revelou o site americano TMZ. A causa da morte não foi divulgada.

Leia também

• Parte das cinzas de Preta Gil é colocada em busto com mensagens de despedida

• Morre filha de cover conhecida como "Beyoncé brasileira" semanas após diagnóstico de leucemia

• Homem morre após sofrer queda em show do Oasis em Londres

Discreta e longe dos holofotes, Jane Etta era ex-conselheira familiar e sempre foi considerada uma figura central na vida do astro de Hollywood. Brad Pitt mantinha uma relação próxima com a mãe, que nos últimos anos chegou a acompanhá-lo em algumas aparições no tapete vermelho ao lado do marido, William Pitt.

Descrita como o alicerce do clã Pitt, Jane foi responsável por reunir toda a família em uma grande celebração há cinco anos, reforçando os laços familiares que sempre preservou.

"Minha querida vovó, Jane Etta, ainda não estávamos prontos para sua partida, mas saber que você finalmente está livre para cantar, dançar e pintar novamente torna tudo um pouco mais fácil", escreveu Sydney na legenda.



Sydney, que é filha do irmão de Brad, Doug Pitt, disse que Jane Etta "conseguia acompanhar todos os 14 netos sem perder o ritmo".