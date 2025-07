Morre mãe de Emicida e Fióti, Dona Jacira, aos 60 anos

A- A+

Morreu nesta segunda-feira (28), aos 60 anos, a mãe do rapper Emicida e do produtor Fióti. A informação foi confirmada pela família à revista Marie Claire.

Jacira Roque de Oliveira, conhecida como Dona Jacira, estava hospitalizada em São Paulo e lutava uma batalha contra o lúpus há cerca de 25 anos. A doença crônica é autoimune e conhecida por ter características inflamatórias.

Apesar de fazer processo constante de hemodiálise, a causa da morte ainda não foi divulgada.

Moradora da Zona Norte de São Paulo, Dona Jacira construiu uma trajetória marcada por luta, arte e afeto.

Antes de se firmar como artista plástica e escritora, trabalhou como enfermeira, carreira que precisou abandonar por conta do agravamento da saúde.

Duas semanas antes de sua morte, Dona Jacira usou as redes sociais para compartilhar um desabafo com os seguidores.

Disse sentir falta de suas plantas e da interação com o público, explicando que precisaria de mais tempo do que imaginava para se recuperar. “Estou ansiosa pra voltar às atividades com vocês porque é o que me traz vida e sol”, escreveu.

Apesar do afastamento, garantiu estar cercada de carinho: “No entanto, estou bem cuidada por minha família e muitos amigos, aos quais agradeço muito.” E completou com: “Saudade de vocês, de todas as minhas plantinhas, das minhas pesquisas, até dos passarinhos. Mas assim que eu melhorar eu volto.”

Em 2018, Dona Jacira lançou o livro biográfico Café, publicado pela editora LiteraRUA em parceria com a Laboratório Fantasma.

Na obra, compartilha episódios marcantes de sua trajetória. Ela deixa quatro filhos: além de Emicida e Fióti, também de Katia e Katiane.

