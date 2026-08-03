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luto Morre mãe de OSGEMEOS; artistas lamentam: 'O céu ganhou uma estrela que brilhará sobre nossas vidas" Dupla de grafiteiros destacou a trajetória de amor, força e dedicação familiar da mãe

Margarida L. Kanciukaitis Pandolfo, mãe dos artistas Otávio e Gustavo Pandolfo, conhecidos como OSGEMEOS, morreu, de acordo com uma publicação feita pelos irmãos nas redes sociais, nesta segunda-feira (3).

No texto, os artistas lembraram a trajetória dela, marcada por amor, força e dedicação à família, e afirmaram que ela cumpriu “sua mais bela missão nesta vida”. Os dois também disseram que a saudade será imensa, mas que o amor e a presença dela permanecerão em suas vidas.

Na homenagem, Otávio e Gustavo agradeceram à mãe por tudo o que fez pela família. ”Seu amor, sua força e sua generosidade estarão para sempre gravados em nossos corações. A saudade será imensa, mas temos a certeza de que sua presença continuará nos acompanhando, iluminando nossos caminhos e cuidando de nossa família com o mesmo carinho de sempre.”

A dupla de grafiteiros afirmou que, embora esteja se despedindo da presença física da mãe, o amor deixado por ela permanecerá para sempre. Os artistas disseram acreditar que ela continuará acompanhando e protegendo a família, como um “anjo da guarda”. “O céu ganhou uma estrela que brilhara sobre nossas vidas”, escreveram.

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