rio de janeiro Morre maquiador Rico Tavares, atropelado no Rio de Janeiro, diz hospital Rico Tavares estava internado no Hospital Geral Alberto Torres, em São Gonçalo, com traumatismo craniano e fratura na coluna, após sofrer atropelamento

O maquiador Ricardo Tavares, internado no Hospital Geral Alberto Torres, em São Gonçalo, após ser atropelado, morreu na manhã desta sexta-feira (15). Tavares foi dado como desaparecido no dia 23 de agosto pela Delegacia de Descobertas e Paradeiros (DDPA). Dias depois, ele foi encontrado em São Gonçalo, após ser atropelado nas proximidades do bairro Vista Alegre, no município da Região Metropolitana do Rio. Sua carteira com pertences ainda não foi encontrada. Por isso, a família não descarta a possibilidade de ele ter sofrido um assalto.

Durante a noite desta quinta-feira(14), a atriz Danni Suzuki publicou um vídeo com o maquiador dizendo que ainda acreditava na recuperação do amigo. "Estarei de mãos dadas com você até o fim".

A atriz Danni Suzuki falou sobre o estado de saúde do maquiador Ricardo Tavares, internado no Hospital Geral Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira. Em vídeo postado em sua rede social, ela disse que o amigo começou a abrir os olhos e a responder a estímulos. Tavares está internado desde o último dia 22, com traumatismo craniano e fratura na coluna. Segundo a direção do hospital, Rico continua em estado grave. Ele está fazendo hemodiálise e tratando uma pneumonia.

Para Danni, as novidades a respeito do estado de saúde do maquiador foram como uma "ponta de esperança". Ela contou em publicação no seu Instagram que voltava de uma visita quando, na altura da Ponte Rio-Nitéroi, recebeu a ligação de um médico do Alberto Torres dizendo que Rico abriu os olhos:

"A gente voltou correndo para o hospital. Ricardinho estava se esforçando para abrir os olhos e eu gritei no ouvido dele: "Ricardinho, voltei aqui, como que você me espera ir embora para abrir o olho?". Ela completou: "E o dentista confirmou que ele abriu a boquinha, respondeu a comandos de abrir a boca, colocar a língua para fora, para dentro, fechar a boca. Ele respondeu a comandos. Isso, para mim, é a melhor notícia que tive desde que tudo isso começou".

A atriz foi responsável por iniciar uma campanha enquanto Rico estava desaparecido. Desde que ele foi encontrado, ela acompanha de perto o amigo no hospital. Apesar da gravidade do quadro do maquiador, ela disse que está esperançosa:

"É uma pista de que alguma coisinha está funcionando ali. É uma ponta de esperança e uma certeza que as orações estão dando certo. [...] A gente está com muita fé. Por mais que eu tenha consciência e clareza do quadro do Ricardo, que é gravíssimo, a gente está contando em primeira instância com a nossa fé", contou ela.

Entenda o caso

"Ele estava lúcido, tranquilo"

Na internet, após um vídeo em que Ricardo Tavares aparece numa mercearia em Itaipuaçu ter sido divulgado, houve julgamento de parte dos internautas, que acreditaram que o maquiador teria comprado cerveja. A família nega e informa que o produto não era alcoólico.

"As pessoas estão fazendo julgamentos. Não houve surto. Ele estava tranquilo, lúcido. E tem imagens de tudo. Essa história vai ser esclarecida. Está na mão da polícia. Até onde sei, dou certeza de que não houve insanidade alguma. Ele estava lúcido, tranquilo. As imagens mostram que esteve num bar. E o que ele comprou não era cerveja nem nada alcoólico, era energético" explica Suzuki, que acrescenta: "Inclusive, horas antes ele tinha enviado mensagem confirmado o ensaio que faríamos juntos, no sábado de manhã".

Visto em mercearia

Cerca de 1h30 antes de dar entrada no hospital, Tavares foi visto em um bar de Itaipuaçu, município de Maricá onde parou para comprar uma bebida e cigarro. Em imagens de câmeras de segurança, obtidas pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros, é possível observar que, às 19h, o maquiador estava no interior do estabelecimento. Ele, que está com uma blusa azul, fala com um homem no caixa, paga por seus produtos e deixa o local com um cigarro na boca poucos segundos depois.

Tavares estava sem documentos na hora do acidente e foi levado para o hospital como vítima não identificada. Por isso, foi dado como desaparecido por dois dias, até que amigos e parentes procurassem a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para registrar o caso. O maquiador foi encontrado na quinta-feira pela especializada, no Centro de Trauma do Heat. À polícia, o motorista do veículo diz que um homem surgiu na frente de seu carro e que tentou desviar, sem êxito.

