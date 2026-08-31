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LUTO Morre Marcelo Gasparini, cantor sertanejo da dupla com o irmão gêmeo Mauricio O velório ocorre nesta segunda-feira no Velório da Paz, em Ribeirão Preto

O cantor sertanejo Marcelo Gasparini, que formava dupla com o irmão gêmeo Mauricio Gasparini, morreu na madrugada desta segunda-feira, 31, aos 54 anos, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele havia sido diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) em fevereiro deste ano.

Durante o tratamento, Marcelo passou por um transplante de medula óssea. O doador foi o próprio Mauricio, que também é vereador de Ribeirão Preto. O cantor compartilhava parte da rotina médica nas redes sociais e chegou a participar de uma campanha por doações de sangue.

A equipe da dupla lamentou a morte em uma publicação nas redes sociais. "Agora nos fica a saudade, as cantorias, lembranças, o amor e tudo aquilo que ele deixou em cada pessoa que teve a felicidade de caminhar ao seu lado", diz um trecho do comunicado

Marcelo era casado e deixa um filho. Formado em direito e também empresário, construiu com o irmão uma carreira de mais de três décadas na música sertaneja.

Carreira ao lado do irmão

Mauricio e Marcelo começaram a cantar juntos ainda jovens e lançaram o primeiro álbum oficial em 1993. A dupla participou de programas de televisão como Programa do Jô, da TV Globo, e Domingo Legal, do SBT, e se apresentou em diferentes regiões do País.

Entre as músicas gravadas pelos irmãos estão Me Enche de Amor, Um Tiquim, Quarentona e De Amor e Paixão. Os dois também fizeram parte do Clube da Viola, projeto ligado à música sertaneja em Ribeirão Preto.

Em nota, a família agradeceu as mensagens de carinho, solidariedade e orações recebidas durante o tratamento e pediu respeito à privacidade.

O velório ocorre nesta segunda-feira no Velório da Paz, em Ribeirão Preto. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Bom Pastor.

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