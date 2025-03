Morre Marcos Vilaça, imortal da ABL, aos 85 anos

A- A+

Morreu neste sábado (29), em Recife, aos 85 anos, o advogado, jornalista, poeta, ex-Ministro e Presidente do Tribunal de Contas da União e membro da Academia Brasileira de Letras Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça. Ele ocupava a cadeira 26 da instituição desde 1985.

A informação foi confirmada pela assessoria da Academia Brasileira de Letras.

Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça nasceu em Nazaré da Mata (PE), em 30 de junho de 1939. É filho único de Antônio de Souza Vilaça e Evalda Rodrigues Vilaça. Foi casado com Maria do Carmo Duarte Vilaça (falecida), tem o casal três filhos: Rodrigo Otaviano, Taciana Cecília e o marchand Marcantônio (falecido em 2000).

É autor de obras como "Nordeste: Secos & Molhados" (1972), "Recife Azul, líquido do céu" (1972), "O tempo e o sonho" (1984) e "Por uma Política Nacional de Cultura – Ministério da Educação e Cultura" (1984).

Escreveu com Roberto Cavalcanti o livro "Coronel, coronéis: Apogeu e declínio do coronelismo no nordeste". O livro de 1965 é considerado um clássico sobre as estruturas de poder no nordeste do século passado, dominado por coronéis;

Ligado a José Sarney, que o nomeou para o Tribunal de Contas da União, Vilaça ocupou diversos cargos na área cultural. Foi Professor de Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Diretor da Caixa Econômica Federal e Secretário da Cultura do Ministério da Educação e Cultura. Vilaça ocupava a cadeira 26 da Academia Brasileira de Letras desde 1985 e presidiu a instituição no biênio 2006/2007.

Marcos Vilaça será cremado em Recife. Suas cinzas serão jogadas na Praia de Boa Viagem, assim como as de sua esposa Maria do Carmo.

Governadora de Pernambuco lamenta falecimento

Por meio de nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lamentou a notícia da morte do escritor e intelectual Marcos Vilaça. Confira:

Pernambuco amanheceu triste neste sábado (29) com a notícia do falecimento de Marcos Vilaça, escritor e intelectual pernambucano que engrandeceu o nome do nosso Estado como imortal e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras. A todos os seus amigos e familiares, o meu mais fraterno abraço. O legado literário de Marcos Vilaça seguirá permanente em Pernambuco e no Brasil.

Raquel Lyra

Governadora de Pernambuco

