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LUTO Morre Margaret Kerry, atriz que serviu como modelo da fada Sininho, da Disney Atriz e dançarina morreu na última quinta-feira (11), aos 97 anos, em decorrência de um câncer na garganta

Morreu Margaret Kelly, atriz e dançarina que inspirou os movimentos da fada Sininho do clássico Peter Pan. Segundo sua família, a artista morreu na última quinta-feira, 11, aos 97 anos, em decorrência de um câncer na garganta.

Em um comunicado no Facebook, a família anunciou o falecimento: "É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Margaret Kerry (Boeke), nossa amada Sininho. Margaret faleceu em paz, nos braços de Jesus, em 11 de junho de 2026, em Wilmington, Carolina do Norte. Seus três filhos adorados, Ellen, Christina e Eric, estavam com ela enquanto ela perdia sua corajosa batalha contra o câncer de pulmão, aos 97 anos de idade".

"E lembrem-se, em qualquer noite, olhem para o céu noturno e procurem pela ‘Segunda Estrela à Direita’. Ao olharem com mais atenção, vocês poderão notar que essa estrela brilha um pouco mais forte em homenagem a Margaret. Com amor a uma amiga insubstituível, artista talentosa e mãe amorosa", finalizou o comunicado.

Apesar de ter tido uma carreira como atriz mirim, o maior reconhecimento veio após a sua entrada para o universo da Disney Ao servir de modelo para os movimentos de Sininho, a artista entrou para a história da empresa.

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