A- A+

Luto Morre Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis' e voz crítica do regime iraniano, aos 56 anos Artista franco-iraniana transformou a própria história em obra de alcance mundial e se tornou símbolo da defesa dos direitos humanos e da liberdade de expressão

A artista franco-iraniana Marjane Satrapi, autora da aclamada HQ "Persépolis" e uma das vozes mais conhecidas da oposição ao regime iraniano no exterior, morreu aos 56 anos, informaram nesta quinta-feira pessoas próximas à AFP.

Segundo comunicado transmitido à agência por familiares e amigos, a morte ocorreu mais de um ano após a perda de seu marido, Mattias Ripa, produtor, ator e diretor que morreu em 8 de abril de 2025.

"Marjane Satrapi morreu de tristeza mais de um ano após a morte de Mattias Ripa, seu marido e o amor de sua vida", diz o comunicado.

Exilada na França desde 1994 e naturalizada francesa em 2006, Satrapi alcançou reconhecimento internacional com Persépolis, obra autobiográfica publicada a partir de 2000 na qual narrou sua infância no Irã após a Revolução Islâmica, a repressão política no país e sua partida para a Europa.

A HQ se tornou um fenômeno editorial e foi adaptada para o cinema pela própria autora em parceria com Vincent Paronnaud.

De Persépolis ao reconhecimento internacional

A versão cinematográfica de Persépolis recebeu ampla aclamação da crítica e conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2007. A animação também foi indicada ao Oscar de Melhor Filme de Animação.

"Embora este filme seja universal, quero dedicá-lo a todos os iranianos". A declaração foi feita por Satrapi durante o festival francês, em uma trajetória marcada pelo ativismo político e pela defesa das liberdades civis no Irã.

Nos últimos anos, ela manteve críticas constantes ao regime dos aiatolás e se posicionou em defesa de manifestantes e dissidentes iranianos.

Em 2024, recebeu o Prêmio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades. Na ocasião, a fundação responsável pela homenagem a definiu como "uma voz essencial na defesa dos direitos humanos e da liberdade".

Críticas à França e ao regime iraniano marcaram últimos anos

Mesmo vivendo há décadas na França, Satrapi não poupou críticas ao governo francês. Em 2025, recusou receber a Legião de Honra, uma das mais altas condecorações do país, para protestar contra o que classificou como uma postura contraditória de Paris em relação ao Irã.

"Há algum tempo tenho muita dificuldade em compreender a política da França em relação ao Irã", publicou em perfil nas redes sociais.

Na mesma manifestação, publicada no Instagram, a artista afirmou lamentar que "jovens iranianos amantes da liberdade, dissidentes e artistas tenham seus vistos negados".

Ao longo de sua carreira, Satrapi combinou arte, memória e denúncia política, transformando sua experiência pessoal em uma obra que alcançou leitores e espectadores em todo o mundo e a tornou uma das intelectuais mais influentes da diáspora iraniana.

Veja também