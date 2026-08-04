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LUTO Morre Mary Rivera, atriz que interpretou a avó de Ned em "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", aos 82 Artista filipina sofreu um AVC, ficou em coma e teve os aparelhos desligados pela família; ela considerava a participação no filme da Marvel uma de suas maiores conquistas

A atriz Mary Rivera, que interpretou a avó filipina de Ned Leeds em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021), morreu aos 82 anos. Familiares informaram ao TMZ que a artista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e permaneceu em coma. Diante do quadro considerado irreversível pelos médicos, a família decidiu desligar os aparelhos que a mantinham viva.

Mary morreu no dia 15 de abril, em Honolulu, no Havaí, e foi posteriormente cremada. A notícia só veio a público nesta segunda-feira (3). Um obituário publicado pelo serviço funerário Diamond Head Mortuary and Williams afirma que uma celebração em sua homenagem foi realizada no dia 6 de junho.

De acordo com um familiar, a atriz levava uma vida tranquila e tinha muito orgulho de ter participado do longa da Marvel. A família a incentivou a fazer o teste para o papel, que acabou se tornando uma das realizações das quais ela mais se orgulhava na carreira.

Em uma das cenas mais marcantes do filme, a personagem de Mary conversa em tagalo com Ned Leeds, interpretado por Jacob Batalon, enquanto pede ao Homem-Aranha vivido por Andrew Garfield que retire teias de aranha do teto da casa. Ned traduz o pedido ao herói, em um momento que se tornou um dos mais lembrados da produção.

Mary deixa o marido, Alejandro Rivera; os filhos Carmela Jones (Jay), Paul Rivera (Leilani), Edwin Rivera e Angela Kelly (Jaime); 11 netos e quatro bisnetos.

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