Morre Mauro Santa Cecília, autor de sucessos como 'Por você' e 'Amor pra recomeçar'

Morreu nesse sábado (15), o compositor Mauro Santa Cecília, autor de sucessos como "Por você" e "Amor pra recomeçar", canções que ganharam o Brasil na voz de Frejat. Mauro tinha 63 anos. Frejat anunciou a morte do parceiro musical nas redes sociais.

"Vai amigo, vá na fé! Você traçou seu caminho na ética, na integridade dos seus princípios, no amor à arte e na sua poesia. Saudades vai deixar muitas, foram muitos anos de convivência, amizade, parceria e alegrias. Vai no teu caminho de luz. Descansa em paz", escreveu Frejat, que compartilhou fotos ao lado do compositor.

Mauro tratava um câncer desde 2018, ano em que foi diagnosticado com a doença. Ele chegou a fazer uma cirurgia para retirada do tumor e fez sessões de quimioterapia, mas a enfermidade voltou em 2021.

O letrista trabalhou com nomes importantes da música brasileira, como de Hyldon ("O último latino-americano”), Blues Etílicos (“Onde morava o mar”, “O que eu não sei”), Sandy e Júnior (“O preço”), Wilson Sideral (“Lançado no mar”), Biquíni Cavadão (“Cada um com a sua cara”, “Eu sorrio”), Ney Matogrosso (“Solaris”, “Canção para um novo mundo”), entre outros.

Santa Cecilia também venceu o Prêmio Stanislaw Ponte Preta e escreveu nove livros, entre poesia e romance, como "Errância", "A sombra do faquir" e "baião de 2", este último em parceria com o compositor Leoni. Integrou ainda exposições coletivas no Rio, com fotografias e poemas.

Em 2017, participou da residência artística do Instituto Hilda Hilst, em Campinas, no interior paulista. No mesmo ano, com o guitarrista e produtor Maurício Negão, criou o projeto experimental Célula Mater, uma mistura de poesia, arte sonora e cinema.

Em 2018, Santa Cecília participou da exposição "Poesia hoje", na Caixa Cultural, no Rio, e lançou o disco de samba "Hoje o dia raiou mais cedo", com Agenor de Oliveira e Rogério Batalha, e com as participações especiais de Nelson Sargento, Moacyr Luz, Frejat e Ney Matogrosso.

