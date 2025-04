A- A+

LUTO Morre Max Romeo, estrela do reggae, do hit 'Chase the devil' Cantor jamaicano, que se apresentou no Brasil em 2019 e 2023, tinha 80 anos e sucumbiu a problemas cardíacos

Conhecido por faixas como "Chase the devil" e "War Ina Babylon", o cantor jamaicano de reggar Max Romeo morreu aos 80 anos, após complicações cardíacas na Paróquia de Saint Andrew, Jamaica, na sexta.

"Saber sobre seu falecimento é bastante chocante", disse o advogado de Romeo, Errol Michael Henry. “Ele era um perfeito cavalheiro e uma alma gentil. Tinha um grande amor pela família e era uma lenda por si só. Não se poderia conhecer pessoa mais gentil – o que torna a perda ainda mais difícil.”

Nascido Maxie Smith, Romeo alcançou a fama no final da década de 1960 com seu hit provocativo "Wet dream", sobre o corriqueiro fenômeno das ejaculações durante o sono.

Apesar de ter sido banida pela BBC, a música se tornou um single no Top 10 do Reino Unido e passou 25 semanas nas paradas, consolidando o cantor como uma das vozes de reggae mais reconhecidas do mundo.

Romeo começou sua carreira em 1965 como vocalista principal do grupo Emotions, antes de sua música se tornar sinônimo do movimento social-democrata jamaicano da década de 1970.

Sua música "Let the power fall on I" tornou-se uma balada para o Partido Nacional Popular da Jamaica durante sua bem-sucedida campanha eleitoral de 1972.

Seu álbum de 1976, War Ina Babylon, lançado pela Island Records e com apoio da banda jamaicana Upsetters, é amplamente considerado um clássico da era do reggae roots.

O álbum incluía "Chase the devil", uma música que desde então foi sampleada por artistas de vários gêneros, incluindo The Prodigy (na faixa "Out of space") e Jay Z (em "Lucifer", produzida por Kanye West).

Mais tarde, em 1978, Romeo se mudou para Nova York, onde coescreveu e estrelou o musical "Reggae", além de fazer backing vocals na faixa "Dance", dos Rolling Stones, no álbum "Emotional rescue". O cantor se apresentou algumas vezes no Brasil, mais recentemente em 2019 e 2023 (em turnê de despedida de carreira).

Veja também