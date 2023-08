A- A+

LUTO Morre MC Marcinho, autor do do Hit "Glamurosa", aos 45 anos; saiba mais Um dos maiores nomes do funk melody estava com complicações de problemas cardíacos e estava internado desde 27 de junho

Depois de entrar na fila de espera por um transplante, ficar internado por quase um mês e precisar ter seu sangue bombeado por um coração artificial, o cantor e compositor MC Marcinho faleceu neste sábado (26). Marcio André Nepomuceno Garcia, seu nome verdadeiro, estava no no Hospital Copa D'Or, que confirmou a morte dele.

"Rap do Solitário", "Princesa", "Glamurosa" e "Garota nota 100" são apenas algumas das principais músicas que marcaram a sua carreira. Conhecido como "O Príncipe do Funk", por ser um dos mais novos da geração que estourou no auge do ritmo, nos anos de 1990, ele foi um dos responsáveis por popularizar o funk no país.

O artista começou sua carreira nos bailes do Rio de Janeiro, por volta dos seus 16 anos. Mas foi com "Glamurosa", em 2001, com quase dez anos de carreira, que ele conquistou o Brasil. Em entrevistas mais recentes, Marcinho chegou a explicar que a canção foi inspirada na "Rainha dos Baixinhos", Xuxa, a mesma que impulsionou sua carreira o chamando para participar dos programas de TV.

MC Marcinho estava no hospital desde o dia 27 de junho com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele recebeu um coração artificial e estava em estado grave. Diversos artistas e colegas prestaram homenagens e pediram por oração, como Jojo Todynho, o cantor Buchecha, MC Koringa e o artista sertanejo Andrezinho; além dos seus irmãos, a cantora Gisa Garcia e Mauro Garcia.

