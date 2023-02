Morre Melinda Dillon, atriz indicada ao Oscar por "Contatos imediatos do terceiro grau"

A- A+

Morreu, aos 83 anos, a atriz americana Melinda Dillon, conhecida pelos filmes "Contatos imediatos do terceiro grau" (1977), clássico de Steven Spielberg; "Ausência de malícia" (1981); "Uma história de Natal" (1983); e "Magnólia" (1999). A informação foi comunicada por familiares da artista neste sábado (4), um mês após sua morte, sem causa revelada, em 9 de janeiro.

Pelo papel de Jillian Guiler no filme "Contatos imediatos do terceiro grau", Melinda foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, mas não ganhou a estatueta — à época, a britânica Vanessa Redgrave levou o prêmio, pelo trabalho em "Julia" (1977). Melida também foi indicada na mesma categoria em 1981, quando interpretou Teresa no filme "Ausência de malícia".



Natural do Arkansas, nos EUA, Dillon ganhou projeção no mercado artístico depois de se mudar para Nova York e participar do elenco de peças teatrais. Em 1963, ela foi nomeada ao Tony Awards — prêmio mais importante do teatro americano — por sua estreia na Broadway, no papel de Honey, em "Quem tem tedo de Virginia Woolf?". O último trabalho no cinema aconteceu em 2007, com "Reine sobre mim".

