A- A+

LUTO Morre Mestre Biloco, referência da cultura popular de Goiana, aos 82 anos Fundador da Ciranda dos Cangaceiros, músico também comandou orquestra de frevo, maracatu e outros folguedos

Severino Luiz de França, o Mestre Biloco, morreu aos 83 anos, na manhã deste sábado (11). Músico considerado uma referência da cultura popular em Pernambuco, ele faleceu em sua própria casa, em Goiana, na Zona da Mata Norte.

A causa da morte não foi informada. Os detalhes do velório e do sepultamento também não foram divulgados ainda pela família.

Nascido no Sertão pernambucano, Severino chegou a Goiana com apenas quatro meses de idade. Foi no município da Zona da Mata que o artista trilhou seu caminho musical, iniciado ainda na infância.



Em 1971, Mestre Biloco fundou a Ciranda dos Cangaceiros, grupo que se tornaria a mais antiga ciranda ativa de Pernambuco, com mais de cinco décadas de trajetória. O nome do grupo veio pela admiração por Lampião, honrada nos figurinos e adereços utilizados.

Segundo o Inventário Nacional de Referências Culturais da Ciranda, produzido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Biloco era o único mestre que ainda usava o apito para iniciar a cirandagem, tradição que remonta às origens do gênero.

O pernambucano também era ativo em outros folguedos populares. Ele atuou como mestre de maracatu de baque solto no Leão do Fortaleza e regeu orquestras de frevo, participando de diferentes festas dos ciclos festivos da região, carnavalesco, junino, natalino e religioso.

Mestre Biloco era viúvo e deixa sete filhos. Em nota oficial, a Prefeitura de Goiana lamentou a morte do artista. “A cidade perde um mestre, mas guarda o exemplo de quem fez da arte um modo de viver e de educar gerações de Goiana e de Pernambuco”, afirma o texto.



Veja também