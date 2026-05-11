Morre Michael Pennington, ator de 'Star Wars: O Retorno de Jedi', aos 82 anos
Ator britânico fez longa carreira no teatro, cinema e na televisão
Michael Pennington, ator aclamado na Inglaterra por suas interpretações de Shakespeare e também conhecido por um papel curto, mas marcante, em "Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi", morreu aos 82 anos. Pennington era mais conhecido na Inglaterra por seu trabalho no teatro. Segundo o "Telegraph", seu papel mais marcante foi numa montagem de "Hamlet", em 1980.
No cinema, interpretou o almirante do Império responsável por supervisionar a construção da segunda Estrela da Morte, em "O Retorno de Jedi". Atuou ainda em "Hamlet" (1969) e "A Dama de Ferro" (2011). Na TV, começou a carreira com um papel pequeno na minissérie "A Guerra das Rosas" (1965), da BBC, baseada em peças de Shakespeare.
Leia também
• Lei reconhece atividade circense como expressão da cultura popular
• Instituto Abelardo da Hora cria plataforma gratuita de cursos on-line sobre arte e cultura
• Rei Charles III encerra visita aos EUA com imersão na cultura americana
Segundo a BBC, Pennington também era conhecido pela colaboração em diversas peças com Judi Dench e seu marido, Michael Williams.
Seu último crédito foi como narrador na série "Raised by Wolves" (2022), com Travis Kimmel.