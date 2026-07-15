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LUTO Morre Mike Browning, vocalista do "Morbid Angel", aos 62 anos Nos primeiros anos da banda, Browning acumulava as funções de baterista e vocalista

Baterista, vocalista e um dos fundadores do Morbid Angel, Mike Browning morreu aos 62 anos. A informação foi confirmada na última segunda-feira, 13, pela gravadora Profound Lore Records e, posteriormente, pela própria banda, que prestou uma homenagem ao músico nas redes sociais. A causa e a data exata da morte ainda não foram divulgadas.

"Descanse em paz, Mike. Obrigado por ajudar a tornar tudo isso possível. Nossas condolências à família, especialmente à sua filha", escreveu o grupo Morbid Angel.

A morte do músico repercutiu entre nomes importantes do metal. O baterista Dirk Verbeuren, do Megadeth, o definiu como "uma lenda musical e uma das pessoas mais gentis" que conheceu. Michael Amott, do Arch Enemy e do Carnage, e Alex Bouks, do Immolation, também prestaram homenagens a Browning, reconhecendo sua contribuição para a consolidação do death metal e sua influência sobre gerações de músicos.

Nascido em 26 de maio de 1964, em Tampa, na Flórida, Browning começou a tocar bateria aos 13 anos, inspirado por bandas como Black Sabbath e Led Zeppelin. Pouco tempo depois, passou a incorporar influências de grupos como Slayer, Angel Witch e Mercyful Fate, o que o aproximou do guitarrista Trey Azagthoth.

Em 1983, os dois fundaram o Morbid Angel, em Tampa, cidade que mais tarde se tornaria um dos principais polos do death metal mundial. Nos primeiros anos da banda, Browning acumulava as funções de baterista e vocalista, contribuindo para definir a identidade sonora do grupo com riffs pesados, blast beats e apresentações intensas.

A trajetória de Browning no Morbid Angel chegou ao fim em 1986, após desentendimentos com Azagthoth. Ele deixou a banda antes do lançamento de Abominations of Desolation, álbum gravado naquele período, mas que permaneceu engavetado e só foi disponibilizado ao público, em formato de demo, em 1991. No disco, Browning assinou tanto a bateria quanto os vocais.

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