LUTO Morre Missinho, fundador e primeiro vocalista do Chiclete com Banana, aos 64 anos O cantor havia sido internado no início do mês para tratar de problemas renais

Morreu, na manhã desta quinta (16), o cantor Edmilson de Amorim Ferreira, conhecido artisticamente como Missinho, aos 64 anos de idade. Ele foi fundador e o primeiro vocalista da banda baiana Chiclete com Banana. Segundo a família, Missinho faleceu em decorrência da múltipla falência dos órgãos.

O artista deu entrada no Hospital Roberto Santos, em Salvador, no início de maio, com uma crise renal e necessitou ser submetido a hemodiálise. O estado de saúde, no entanto, foi se agravando – em virtude da diabetes – até o seu falecimento.

Missinho foi convidado a integrar o Chiclete com Banana quando a banda ainda se chamava Scorpius. Foi vocalista do grupo de 1980 a 1986, quando foi substituído por Bell Marques. Missinho compôs algumas canções gravadas pela banda, como “Mistério das Estrelas”, “Olhos da Noite”, “Tieta do Chiclete” e “Lua Menina”.

"Foi bom o tempo que ele quis ficar no Chiclete com Banana. A sua participação foi de fundamental importância. Teve espaço pra mostrar o seu talento, e mostrou”, disse o grupo, em um post no Instagram, em homenagem ao cantor, nesta quinta (16).



