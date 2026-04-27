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LUTO Morre Nedra Talley Ross, última integrante original das Ronettes, aos 80 anos Formado por Talley Ross e suas primas Ronnie Spector e Estelle Bennett, em Nova York, as Ronettes foram um dos grupos de R&B de maior sucesso dos anos 1960

Nedra Talley Ross, membro fundadora das Ronettes, morreu aos 80 anos. A morte foi confirmada no último domingo, 26, por meio da conta oficial do grupo no Instagram, mas a causa não foi revelada. De acordo com Nedra K. Ross, filha da cantora, a mãe morreu "em sua própria cama com a família por perto, sabendo que era amada".

Formado por Talley Ross e suas primas Ronnie Spector e Estelle Bennett, em Nova York, as Ronettes foram um dos grupos de R&B de maior sucesso dos anos 1960, emplacando sucessos como Be My Baby, Walking in the Rain, Baby, I Love You e Sleigh Ride. Após certo destaque na cena novaiorquina, o trio assinou com a gravadora de Phil Spector, que eventualmente produziria Let It Be, dos Beatles.

Ao longo da carreira, as Ronettes fizeram turnês com os Beatles e os Rolling Stones, conquistando sucesso gigantesco tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. O grupo, no entanto, se separou em 1967, após não conseguir emplacar um novo sucesso.

Por anos, o grupo travou batalhas judiciais com Spector, afirmando que o produtor havia embolsado grande parte dos royalties a que elas teriam direito por seu trabalho. A corte de Nova York, no entanto, decidiu contra as Ronettes em 2002, afirmando que o valor recebido por elas havia sido estipulado em contrato.

Após o fim do grupo, Talley Ross seguiu carreira solo, lançando músicas cristãs, mas nunca alcançou o mesmo nível de sucesso de quando estava ao lado das primas. Em 2007, o trio foi incluído no Hall da Fama do Rock n' Roll.

Ross foi casada com Scott Ross, que faleceu em 2023, vítima de um câncer. O casal teve quatro filhos.

Ronnie Spector morreu em 2022, após enfrentar um tratamento de câncer, e Estelle Bennett faleceu em 2007.

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