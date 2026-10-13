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LUTO Morre Netinho, um dos maiores nomes do axé music, aos 60 anos Artista enfrentava um câncer do sistema linfático há mais de um ano e estava internado em um hospital de Salvador (BA)

Netinho, um dos maiores expoentes do axé music brasileiro, morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos. O artista enfrentava um câncer do sistema linfático há mais de um ano e estava internado em um hospital de Salvador (BA). As informações são do g1.

O artista anunciou que foi diagnosticado com câncer do sistema linfático em 22 de março de 2025, após ser internado no Hospital Aliança Star, na capital baiana, com fortes dores nas pernas. Em publicações nas redes sociais, ele chegou a mostrar as etapas do tratamento.

O artista nasceu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, em 12 de julho de 1966. Aos 10 anos, se mudou com a família para Salvador. Na cidade, entrou em contato com a música e começou cedo a sua carreira.

Em 1988, estreou como cantor da Banda Beijo no Carnaval de Salvador. No mesmo ano, estourou em todo o país com o sucesso "Beijo na Boca", e, em seguida, emplacou hits como "Mila", "Estrela primeira", "Barracos" e "A vida é festa".

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