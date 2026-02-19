A- A+

luto Morre no Recife o poeta gráfico e artista visual Tiago West Informações iniciais apontam que West passou mal na noite da quarta, buscou uma unidade de saúde na capital pernambucana, mas chegou desacordado ao local

Morreu, nessa quarta-feira (18), aos 40 anos, o poeta gráfico e artista visual Tiago West.

Informações iniciais apontam que West passou mal na noite da quarta, buscou uma unidade de saúde na capital pernambucana, mas chegou desacordado ao local.

Ele teria sofrido uma parada cardiorrespiratória, mas somente o laudo final do Instituto Médico Legal (IML) definirá a real causa da morte.

Desde a infância, quando saiu de Salvador, cidade natal, e veio morar no Recife, Tiago West despertou interesse pela escrita, a partir das suas diferentes formas de expressão.



Formou-se em Música, mas foi na poesia e nas artes visuais que encontrou sentido. Ele começou a ganhar destaque em 2017 ao vender suas obras pela internet.

Seu texto e imagem discursavam sobre o cotidiano, a política e o amor, e incorporavam referências pernambucanas.

O velório e enterro estão sendo definidos, mas devem acontecer no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, a partir das 15h30.



A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura, lamentou a morte do artista e destacou que West deixa um legado imortal através das suas obras.



Confira nota na íntegra:

"É com surpresa e tristeza que recebemos a notícia do falecimento do artista visual Tiago West, referência de sua geração. Deixa para a cidade do Recife, através de sua meteórica e brilhante passagem pela vida, um legado imortal através de suas obras em que palavra e imagem se irmanam, levando o espectador aos mais variados sentimentos. Do riso à reflexão, as telas de West sempre foram o diálogo necessário e insubstituível na cidade do Recife."

