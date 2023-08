A- A+

IMORTAL DA ABL Morre no Rio, aos 83 anos, o acadêmico José Murilo de Carvalho Velório será nesta segunda-feira (14), a partir das 9h, na sede da ABL

O historiador José Murilo de Carvalho, que ocupava a cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras (ABL), morreu, na madrugada deste domingo (13), aos 83 anos. De acordo com a instituição, ele estava internado no Hospital Samaritano em consequência de Covid-19.

Entre as 19 obras escritas por José Murilo de Carvalho, eleito para a ABL em 2004, estão A formação das almas, A cidadania no Brasil, e Os bestializados. O escritor mineiro fazia parte também da Academia Brasileira de Ciências.

O velório será nesta segunda-feira (14), a partir das 9h, na sede da ABL, e o enterro, às 13h, no Mausoléu da academia no Cemitério São João Batista. José Murilo de Carvalho deixa um filho, Jonas Lousada de Carvalho.

Em nota, a ABL destacou que considerado um dos maiores historiadores e intelectuais brasileiros, o acadêmico era bacharel em sociologia e política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em ciência política pela Universidade de Stanford, na Califórnia, onde defendeu tese sobre o Império Brasileiro.

A ABL informou ainda que José Murilo de Carvalho foi professor e pesquisador visitante nas universidades de Oxford, Leiden, Stanford, Irvine, Londres, Notre Dame, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton e na Fundação Ortega y Gasset em Madri. Foi professor emérito da UFRJ e pesquisador emérito do CNPq.

O presidente da ABL, Merval Pereira, disse que José Murilo de Carvalho explicou o passado do Brasil desde o Império e, a partir desse conhecimento, “analisava a política brasileira recente com requintes históricos que ajudavam a antever o futuro, do qual se desiludiu nos últimos anos. É uma perda não apenas para a ABL, onde tinha sob seus cuidados nossos arquivos, mas para a cultura brasileira”.

