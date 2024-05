A- A+

Luto Morre no Rio o jornalista Cláudio Vieira Por uma década ele trabalhou na comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio

Morreu nesta quinta-feira o jornalista Cláudio Vieira, que trabalhava há uma década na comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio. Ele era uma das referências jornalísticas no mundo do carnava. Além da Liesa, ele foi colunista do jornal O Dia, editor da revista Ensaio Geral e, mais recentemente, trabalhou no podcast 'Só Se For Agora' do ex-presidente Jorge Perlingeiro.

"Com profundo pesar, a diretoria da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro lamenta o falecimento do estimado jornalista Cláudio Vieira. Durante mais de uma década, Cláudio dedicou-se com excelência e comprometimento a comunicação da Liesa, contribuindo de maneira inestimável para o carnaval carioca", diz trecho do comunicado da Liesa.

