Morre o artesão Manoel Vitalino, filho do Mestre Vitalino

A- A+

A arte do barro de Caruaru perdeu, nesta sexta-feira (5), um dos nomes de peso do artesanato pernambucano: Manoel Vitalino, filho do Mestre Vitalino, morreu aos 88 anos.



Manoel estava internado em uma unidade hospitalar de Caruaru em tratamento de uma infecção e mais recentemente ele foi acometido também por uma pneumonia.







Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Em nota, a governadora de Pernambuco Raquel Lyra, lamentou o falecimento do artesão.

"Caruaru e Pernambuco se despedem hoje de Manoel Vitalino, filho do Mestre Vitalino, artesão e grande defensor do legado de seu pai, um dos maiores nomes da arte popular do Nordeste e do Brasil. Recebi com tristeza a notícia de sua partida e expresso a minha profunda solidariedade à família e amigos neste momento de despedida".

Tal qual o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, que também se manifestou através de nota, sobre a morte de Manoel Vitalino:



"Foi com imenso pesar que recebi a notícia da partida de Manoel Vitalino, filho do Mestre Vitalino, um dos maiores nomes da arte do barro.



Seu Manoel tinha 88 anos e foi um dos responsáveis por eternizar a história do seu pai. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Deixo aqui o meu mais sincero pesar".

Veja também

LUTO Christian Oliver: conheça local do acidente que matou astro de Hollywood, no Caribe