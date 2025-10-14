Ter, 14 de Outubro

Cultura

Morre o artista Drew Struzan, criador dos cartazes de 'Star Wars', 'Indiana Jones' e 'Harry Potter'

Aos 78 anos, artista de lutava contra o Alzheimer e estava afastado da vida pública

Drew Struzan (à direita) acompanha entrevista de George Lucas sobre sua obra, para documentário Drew Struzan (à direita) acompanha entrevista de George Lucas sobre sua obra, para documentário  - Foto: Divulgação

Lenda da criação de pôsteres de cinema, o designer e ilustrador Drew Struzan faleceu aos 78 anos nesta segunda-feira (13), após longa batalha contra o Alzheimer, que o manteve afastado da vida pública nos últimos anos. A informação foi compartilhada pelo perfil no artista no Instagram.

"É com pesar que informamos que Drew Struzan partiu deste mundo ontem, 13 de outubro. Sentimos que é importante que todos saibam quantas vezes ele expressou a alegria que sentia ao saber o quanto vocês apreciavam a sua arte", destacou publicação assinada pelo irmão do artista, Greg Struzan.

Artista favorito de nomes como Steven Spielberg e George Lucas, Drew foi responsável por criar pôsteres clássicos de filmes como " Star Wars", "Indiana Jones", "De volta para o futuro", " Harry Potter", "Blade Runner" e "Os Goonies".

"Seus pôsteres transformaram muitos dos nossos filmes em destinos... e a lembrança daqueles filmes e da idade que tínhamos quando os assistimos sempre nos vem à mente só de olhar para suas imagens fotorrealistas icônicas. Em seu estilo próprio, ninguém desenhava como Drew", afirmou Steven Spielberg.

Cartazes criados por Drew StruzanCartazes criados por Drew Struzan | Divulgação

Em 2013, Drew foi tema do documentário "Drew: The Man Behind the Poster", de Erik Sharkey. O filme contou com depoimentos de nomes como Spielberg, Lucas, Guillermo del Toro, Frank Darabont, Michael J. Fox, Harrison Ford e Alice Cooper.

A morte de Drew rendeu homenagens entre artistas. Jim Lee, quadrinista do "Batman" e presidente da DC Comics afirmou: "Um gigante entre gigantes. Seu trabalho capturou a humanidade, o poder e a emoção de seus retratados de maneiras nunca vistas antes. Obrigado por dar vida a todos os momentos marcantes da minha infância e além."

Antes de trabalhar com cartazes de filmes, Drew desenhou capas de discos para artistas como "The Beach Boys", "Bee Gees" e "Earth, Wind & Fire". Sua vida se transformou após ser chamado para fazer uma releitura do cartaz do primeiro "Star Wars", lançado um ano após a estreia do filme. O resultado agradou tanto que passou a ser chamado para cada vez mais projetos cinematográficos, incluindo os outros filmes da saga.

