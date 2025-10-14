A- A+

Cultura Morre o artista Drew Struzan, criador dos cartazes de 'Star Wars', 'Indiana Jones' e 'Harry Potter' Aos 78 anos, artista de lutava contra o Alzheimer e estava afastado da vida pública

Lenda da criação de pôsteres de cinema, o designer e ilustrador Drew Struzan faleceu aos 78 anos nesta segunda-feira (13), após longa batalha contra o Alzheimer, que o manteve afastado da vida pública nos últimos anos. A informação foi compartilhada pelo perfil no artista no Instagram.

"É com pesar que informamos que Drew Struzan partiu deste mundo ontem, 13 de outubro. Sentimos que é importante que todos saibam quantas vezes ele expressou a alegria que sentia ao saber o quanto vocês apreciavam a sua arte", destacou publicação assinada pelo irmão do artista, Greg Struzan.

Artista favorito de nomes como Steven Spielberg e George Lucas, Drew foi responsável por criar pôsteres clássicos de filmes como " Star Wars", "Indiana Jones", "De volta para o futuro", " Harry Potter", "Blade Runner" e "Os Goonies".

"Seus pôsteres transformaram muitos dos nossos filmes em destinos... e a lembrança daqueles filmes e da idade que tínhamos quando os assistimos sempre nos vem à mente só de olhar para suas imagens fotorrealistas icônicas. Em seu estilo próprio, ninguém desenhava como Drew", afirmou Steven Spielberg.

Cartazes criados por Drew Struzan | Divulgação

Em 2013, Drew foi tema do documentário "Drew: The Man Behind the Poster", de Erik Sharkey. O filme contou com depoimentos de nomes como Spielberg, Lucas, Guillermo del Toro, Frank Darabont, Michael J. Fox, Harrison Ford e Alice Cooper.

A morte de Drew rendeu homenagens entre artistas. Jim Lee, quadrinista do "Batman" e presidente da DC Comics afirmou: "Um gigante entre gigantes. Seu trabalho capturou a humanidade, o poder e a emoção de seus retratados de maneiras nunca vistas antes. Obrigado por dar vida a todos os momentos marcantes da minha infância e além."

Antes de trabalhar com cartazes de filmes, Drew desenhou capas de discos para artistas como "The Beach Boys", "Bee Gees" e "Earth, Wind & Fire". Sua vida se transformou após ser chamado para fazer uma releitura do cartaz do primeiro "Star Wars", lançado um ano após a estreia do filme. O resultado agradou tanto que passou a ser chamado para cada vez mais projetos cinematográficos, incluindo os outros filmes da saga.

