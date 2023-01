Morre o artista experimental Michael Snow, aos 94 anos

A- A+

O artista experimental canadense Michael Snow (1928 - 2023) morreu na última quinta-feira (5), aos 94 anos, em Toronto, em decorrência de uma pneumonia, de acordo com sua mulher Peggy Gale. A galeria Jack Shainman, que o representava, também confirmou a morte do cineasta, pintor, fotógrafo, escultor e pianista — Snow passeava por múltiplos campos artísticos.

Durante a juventude, Snow estudou artes e desenvolveu carreira de pintor, enquanto trabalhava como pianista de jazz à noite. Ao se mudar de Toronto para Nova York, no início dos anos 1960, com sua primeira mulher, a artista plástica Joyce Wieland, desenvolveu amizade com artistas como o cineasta Jonas Mekas e o compositor Steve Reich.

Um nome de peso do cinema de vanguarda, Snow ficou conhecido por experimentar novas linguagens com a câmera. Um de seus trabalhos mais marcantes é o curta-metragem "Wavelength" (1967), no qual, ao longo de 45 minutos, um zoom lentamente atravessa um apartamento enquanto acompanha o vai e vem de quem passa por ali.

A contribuição de Snow para o cinema underground inclui ainda obras como "Back and Forth" (1969), gravado em uma sala de aula, "La Région Centrale" (1971), com três horas de duração em meio às montanhas canandenses, e "So Is This", (1981), feito por palavras escritas em um fundo escuro.

