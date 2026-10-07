Morre o artista plástico Juarez Machado, pioneiro do desenho de humor na televisão brasileira
Nos anos 70, Juarez teve um quadro de humor no Fantástico, da Rede Globo
O artista plástico Juarez Machado, de 85 anos, morreu nesta terça-feira (6) em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. A notícia foi revelada pelos canais oficiais do Instituto Internacional Juarez Machado (IIJM). A causa da morte não foi divulgada.
"Joinvilense de nascimento e cidadão do mundo por vocação, Juarez Machado construiu uma trajetória singular nas artes, reconhecida no Brasil e no exterior", diz a nota oficial. "Sua obra foi marcada pela sensibilidade, pelo humor e pelo olhar atento ao cotidiano. Emocionou diferentes gerações e levou o nome de Joinville a públicos de vários países."
Machado construiu uma carreira de mais de 60 anos como pintor, escultor, desenhista, caricaturista, ilustrador e cartunista. Na televisão, foi um dos pioneiros do desenho de humor, com um quadro no Fantástico, da Rede Globo, nos anos 1970.
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Juarez começou a pintar em 1960. Na mesma década montou seu ateliê no Rio de Janeiro. Foi chargista dos principais jornais do país, entre eles, o Jornal do Brasil. Nos anos 80, se mudou para Paris, onde montou um ateliê internacional.
Em Joinville, o mural cerâmico “O Grande Circo”, que estampa a entrada do Centreventos Cau Hansen, se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade. Também em sua terra natal, Juarez inaugurou, em 2014, o Instituto Internacional Juarez Machado, instituição sem fins lucrativos que se dedica à difusão da arte no Norte catarinense.