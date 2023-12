A- A+

Morreu, aos 91 anos, nesta terça-feira (12), o artista plástico pernambucano José Cláudio. A informação foi confirmada pelo filho dele, o também artista Mané Tatu.

Fundador do Ateliê Coletivo da Sociedade de Arte Moderna do Recife, o artista plástico José Cláudio era pintor, desenhista, gravador, escultor, crítico de arte e escritor. Nasceu em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Mais informações em breve.

