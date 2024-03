Morre o ator americano Ron Harper, de Planeta dos Macacos e O Elo Perdido

A- A+

O ator americano Ron Harper, das séries de televisão Planeta dos Macacos e O Elo Perdido, morreu aos 91 anos na última quinta-feira, segundo publicou a revista The Hollywood Reporter nesta segunda-feira. Harper morreu de causas naturais em sua casa em West Hills, bairro da cidade de Los Angeles.

Um dos últimos papéis de Harper foi no filme Pearl Harbor, dirigido por Michael Bay e com Ben Affleck e Kate Beckinsale, de 2001. Ele começou sua carreira nas telas ainda nos anos 50. Nos anos 60, fez parte do elenco da série 87th Precinct, baseado nos romances de Ed McBain.

Em 1974, ele estrelou a adaptação para televisão do sucesso dos cinemas Planeta dos Macacos, que já contava com quatro filmes lançados até aquele momento. Na série, exibida pelo canal CBS, Harper vivia o astronauta Alan Virdon. O programa não alcançou bons números de audiência e acabou cancelado após 14 episódios.

Em 1976, o ator americano entrou para o elenco da série O Elo Perdido, sobre uma família enviada para um mundo habitado por dinossauros. Harper participou apenas dos últimos 13 episódios da série, que se tornou um clássico da TV americana.

