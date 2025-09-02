Ter, 02 de Setembro

luto

Morre o ator ameríndio Graham Greene, aos 73 anos

Sua carreira inclui passagem no teatro, televisão e video games; saiba quais

Graham Greene Graham Greene  - Foto: Canada's Theatre Museum, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Conhecido por papéis em filmes como "Maverick", "Duro de Matar" e "Crepúsculo", Graham Greene morreu nesta segunda-feira (1), aos 73 anos, em Toronto, Canadá. O falecimento foi confirmado pelo site Deadline, mas a causa da morte não foi divulgada.

Em 1990 o longa "Dança com Lobos", de Kevin Costner, que lhe rendeu uma indicação ao Óscar de Melhor Ator Coadjuvante. O momento foi um marco importante para alavancar sua carreira como intérprete.

Além do cinema, o artista trabalhou no teatro ("Shylock"), com séries ("Tulsa King" e "The Last Of Us") e em videogames ("Red Dead Redemption").

Veja também

