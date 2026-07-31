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luto Morre o ator espanhol Manolo Solo, de "O Labirinto do Fauno", aos 62 anos A informação foi confirmada pela Academia de Cinema da Espanha

O ator espanhol Manolo Solo faleceu na madrugada desta quinta-feira (30), em Madri, aos 62 anos, vítima de um câncer, segundo informações da Academia de Cinema da Espanha.

Solo ficou conhecido internacionalmente ao interpretar Garcés, um dos soldados do cruel capitão Vidal, em "O labirinto do fauno" (2006), sucesso dirigido por Guillermo del Toro vencedor de três estatuetas do Oscar.

Em "Biutiful" (2010), de Alejandro González Iñárritu, interpretou médico que atende o protagonista Uxbal, interpretado por Javier Bardem. Seis anos depois, conquistou o principal prêmio da carreira, um Goya de melhor ator coadjuvante por pelo papel de Triana no filme "Tarde para la ira" (2016). Ele voltou a ser indicado ao "Oscar espanhol" por "Cerrar los ojos" (2023) e "O bom patrão" (2021).

Com mais de 40 anos de carreira, um dos últimos trabalhos de Manolo foi a série "A anatomia de um momento", que estreou em 2025. O ator se preparava para as gravações da série espanhola "Las Vecinas".

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