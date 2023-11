Morre o ator Evan Ellingson, famoso por papel em 'CSI: Miami', aos 35 anos

A- A+

Evan Ellingson, ator que interpretou Kyle Harmon em "CSI: Miami", foi encontrado morto em uma casa de reabilitação em San Bernardino, na Califórnia, na manhã deste domingo (5). Ele tinha 35 anos. A informação é do site TMZ. Ainda não se sabe a causa da morte, mas uma autópsia estaria marcada para esta segunda-feira (6). Segundo o portal, a polícia não acredita em crime.

De acordo com o pai do ator, Michael Ellingson, Evan vinha enfrentando problemas com drogas há algum tempo, mas estava melhor. O irmão mais velho de Evan, Austin, morreu de overdose em 2008.

Evan Ellingson também participou do elenco de "General Hospital", "Mad TV", "Bones", "24", "Cartas de Iwo Jima" e "Pacto do silêncio". Ele também é lembrado por interpretar o filho de Cameron Diaz no filme "Uma prova de amor", de 2009. Evan estava afastado da profissão desde 2010.

Segundo o IMDB, o ator foi criado em La Verne, Califórnia, com seus três irmãos. Ele teria sido descoberto em uma pista de skate, quando foi convidado para fazer um comercial para marca Vans.

